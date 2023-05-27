Погода на 27 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

В Ялте днем тепло до +21°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +22...+24°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +21…+23°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°…+21°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +21°…+22°, северо-западный ветер 1-2 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +20…+21°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +21…+22°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями

В Керчи +21…+22°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +19…+20°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +19…+20°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +21…+22°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +23…+24°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +22…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +21…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +16…+18°.

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