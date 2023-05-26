Пьяный крымчанин до смерти избил мать и сел на восемь лет

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В Симферопольском районе 34-летнего жителя села Мирное признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его матери. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в декабре 2022 года. Пьяный крымчанин пришел домой и увидел свою мать сидящей на полу.

– Он попытался поднять ее, но не удержал, женщина упала и ударилась, а сын стал наносить ей удары по голове, – отметили в прокуратуре.

В результате пострадавшая скончалась. Крымчанина приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строго режима.