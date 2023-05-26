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НовостиПроисшествия26 мая 2023 11:42

В Ялте грузовик опрокинулся на административное здание

В аварии есть пострадавшие
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В пятницу, 26 мая, в Ялте грузовик опрокинулся на административное здание, в аварии есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Авария произошла на улице Блюхера. Грузовик съехал с дороги и опрокинулся на административное здание.

– В результате ДТП есть пострадавшие, – говорится в сообщении.

О количестве пострадавших не сообщается. На какое именно здание упал грузовик, также не уточняется.

На место прибыл исполняющий обязанности прокурора Ялты Никита Шмыдов. По факту аварии проводится проверка. Сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства случившегося. Работники надзорного ведомства также оценят исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения.