На выходных в Симферополе пройдут ярмарки

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В пятницу и субботу, 27 и 28 мая, в Симферополе пройдут сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарках можно будет купить овощи, мясо, рыбу, мед и другие продукты от крымских производителей. В субботу торговые точки откроются на улицах Аэрофлотская, 16, Энергетиков, 2 (Грэсовский), Героев Сталинграда 8, Залесская, 97, Севастопольская, 80/3, Киевская, 177, а также на пересечении Кечкеметской и Бела Куна. В воскресенье ярмарки будут работать на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119.

– В местах размещения ярмарок постоянно дежурят специалисты Роспотребнадзора, ветслужбы, МУП «Метроград», департамента административно-технического контроля и полиции, что обеспечивает соблюдение правил торговли и обслуживания, а также недопущение фактов стихийной торговли на прилегающих территориях, – отметили в администрации.