В Крыму пройдет последний весенний субботник 27 мая

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В Крыму 27 мая планируют провести последний весенний субботник. Об этом своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Юрий Гоцанюк.

– Завтра в Крыму планируется провести последний в этом сезоне общекрымский субботник, – отметил руководитель регионального правительства.

Гоцанюк отметил, что долгие годы санитарной очисткой в Крыму на муниципальном уровне должным образом никто не занимался.

– Сотрудники всех органов власти, министерств и ведомств Республики Крым в качестве помощи администрациям городов и районов провели масштабные субботники, – рассказал председатель Совмина.

Гоцанюк отметил, что от мусора и сухостоя удалось очистить улицы частного сектора, общественные территории и городские леса.