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НовостиОбщество26 мая 2023 12:53

В Симферополе снесут или приведут в порядок 10 зданий

Аналогичные меры примут более чем к 70 нестационарным объектам
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Симферополе планируют демонтировать или приведут в соответствие 10 капитальных строений. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Комиссией принято решение о необходимости демонтажа или приведения в соответствие 82 объектов, – говорится в сообщении.

В список вошли 10 капитальных строений, а также один нестационарный торговый объект. Основная часть перечня – иные нестационарные объекты. Речь идет о стопперах, шлагбаумах, ограждениях и других сооружениях. В список вошел 71 такой объект. В администрации, что выявление незаконных объектов в Симферополе ведется каждый день.