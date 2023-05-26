Севастополец ограбил двух пенсионерок и потратил деньги на наркотики

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В Севастополе 24-летнего местного жителя подозревают в ограблении двух пенсионерок. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Молодой человек напал на двух местных жительниц. Одной из них 64 года, а другой – 72. На одну женщину севастополец напал на улице и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком. Второе преступление горожанин совершил в лифте. Он отобрал у женщины цепь с кулоном. Общая сумма ущерба составила 125 тысяч рублей.

– Задержанный 24-летний местный житель, ранее судимый за кражи, признался в совершенных преступлениях и рассказал, что в качестве объектов противоправной деятельности выбирал пожилых женщин, которые не могли оказать ему существенное сопротивление, – отметили в полиции.

Злоумышленник скрывал лицо кепкой и переодевался. Украшения он сбыл в ломбард. Таким образом молодой человек получил 50 тысяч рублей. Деньги подозреваемый потратил на съем жилья, продукты и наркотики.

– На момент задержания вместе с подозреваемым находился его 26-летний приятель, у которого полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакетик с кристаллами. По словам молодых мужчин, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, который они приобрели за деньги, добытые преступным путем, и хранили для личного употребления, – говорится в сообщении.

Содержимое свертка направили на криминалистическую экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба молодых человека отказались проходить медосвидетельствование. Их привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача.

В отношении 24-летнего местного жителя возбуждены уголовные дела о грабеже. Фигуранта задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.