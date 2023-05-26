В Ялте открыли мемориальные таблички двум погибшим участникам СВО

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В пятницу, 26 мая, в Ялте открыли мемориальные таблички двум погибшим участникам специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Ефрейторы Илья Сергеевич Еремин и Роберт Витальевич Берикишвили навечно в списках в/ч 6919... Таблички с их именами – на мемориале, который сегодня открыли на территории их родной части, – отметила градоначальница.

Военнослужащие отправились в зону СВО в самом ее начале. Оба бойца погибли.

– Оба Героя посмертно удостоены Ордена Мужества, медали «За верность долгу», а именем Ильи Еремина назван кадетский класс в школе №11. Это самое малое, что мы можем сделать в память о них, – написал глава администрации.

Павленко подчеркнула, что родители военнослужащих воспитали достойных сыновей, настоящих мужчин и воинов.