В Симферополе более 2600 человек сдадут ЕГЭ в 2023 году

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году в Симферополе 2648 человек сдадут единый государственный экзамен. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пятница, 26 мая, – это первый день, когда дети сдавали единый государственный экзамен.

– В этом году в Симферополе закончили 2 348 выпускников и 300 выпускников прошлых лет, которые принимают участие в экзаменационной компании 2023, – отметила заместитель начальника управления образования Наталья Матюхина.

По ее словам, сегодня прошли экзамены по выбору: химия, география и литература. В Симферополе работают 11 пунктов для сдачи ЕГЭ на базе 10 школ.