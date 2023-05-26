Интернет в Крыму восстановят в течение двух часов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подачу интернета в Крыму планируют восстановить в течение двух часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Как сообщалось ранее, на сетях одного из основных интернет-провайдеров произошла авария. Крючков рассказал, что аварию практически ликвидировали. В настоящее время ведется восстановление сетей.

– В течение двух часов у всех абонентов в Крыму и других областях восстановится подача интернета, – отметил советник главы региона.