В Севастополе планируют газифицировать более 18 тысяч домов

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В Севастополе утвержден сводный план график, согласно которому 18 100 домовладений подлежат газификации. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Темпы догазификации в 2022 году были низкими. Поэтому вице-губернатору внесли представление. Его рассмотрели и признали обоснованным.

– Низкая реализация мероприятий, в том числе обусловлена судебными спорами между ГУП «Севастопольгаз» и ПАО «Севастопольгаз», – пояснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве также отметили низкий уровень подачи заявок от граждан.

– По состоянию на май 2023 года, фактически подано лишь 1100 заявок, удовлетворяющих требованиям догазификации, – говорится в сообщении.

Уточняется, что это лишь около 6% от планового показателя.