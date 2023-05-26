Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 17:47

В Севастополе планируют газифицировать более 18 тысяч домов

Люди подали 6% заявок от плана
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

В Севастополе утвержден сводный план график, согласно которому 18 100 домовладений подлежат газификации. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Темпы догазификации в 2022 году были низкими. Поэтому вице-губернатору внесли представление. Его рассмотрели и признали обоснованным.

– Низкая реализация мероприятий, в том числе обусловлена судебными спорами между ГУП «Севастопольгаз» и ПАО «Севастопольгаз», – пояснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве также отметили низкий уровень подачи заявок от граждан.

– По состоянию на май 2023 года, фактически подано лишь 1100 заявок, удовлетворяющих требованиям догазификации, – говорится в сообщении.

Уточняется, что это лишь около 6% от планового показателя.