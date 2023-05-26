В Симферополе отменили запланированный на 27 мая субботник

Фото: ФГБУ "Заповедный Крым".

В Симферополе отменили субботник, который был запланирован на 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Субботник, запланированный на 27 мая, отменен, – говорится в сообщении.

В администрации пояснили, что такое решение связано с непогодой.

Ранее председатель Совета министров Юрий Гоцанюк сообщал, что в Крыму 27 мая планируют провести последний весенний субботник. Руководитель регионального правительства отметил, что долгие годы санитарной очисткой в Крыму на муниципальном уровне должным образом никто не занимался.