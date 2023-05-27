В Крыму пройдет выставка рисунков детей участников СВО

Фото: Комитет семей воинов Отечества в Республике Крым

1 июня, в день защиты детей, в Симферополе пройдет выставка рисунков детей участников специальной военной операции. Выставку организует региональный штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО), сообщается в официальном сообществе штаба во «ВКонтакте».

– Комитет семей воинов Отечества Республики Крым приглашает наших деток, участников СВО, принять участие в выставке детских рисунков «Мой папа – Герой!». Для этого необходимо нарисовать рисунок, со своим родственником, участником СВО, подписать имя и возраст ребенка и передать в региональный штаб КСВО по адресу: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 3 или через представителей КСВО по муниципалитетам, – говорится в сообщении.

В дальнейшем рисунки будут храниться в Фонде «Защитники Отечества» и КСВО, чтобы работы смогли увидеть бойцы.

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