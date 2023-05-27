В Симферополе 28 мая отключат свет на 10 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
28 мая в Симферополе на 10 улицах частично отключат электричество. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что из-за ремонтных работ плановые перебои в электроснабжении возникнут с 8.00 до 17.00.
Где в Симферополе пропадет свет 28 мая 2023:
улица Киевская, 36-46 , 67б, 67/2, 69;
улица Скрипниченко, 3, 3а;
улица Стахановцев, 2б, 8-12 , 21-25 ;
улица Грибоедова, 30;
улица Чайковского, 1-18;
улица Мокроусова, 14/42, 23/40;
улица Ленинградская, 6/36;
улица Фрунзе, 16;
улица Бетховена, 2/3, 1;
улица Блюхера, 1-67.
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