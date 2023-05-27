В Симферополе 28 мая отключат свет на 10 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

28 мая в Симферополе на 10 улицах частично отключат электричество. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что из-за ремонтных работ плановые перебои в электроснабжении возникнут с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе пропадет свет 28 мая 2023:

улица Киевская, 36-46 , 67б, 67/2, 69;

улица Скрипниченко, 3, 3а;

улица Стахановцев, 2б, 8-12 , 21-25 ;

улица Грибоедова, 30;

улица Чайковского, 1-18;

улица Мокроусова, 14/42, 23/40;

улица Ленинградская, 6/36;

улица Фрунзе, 16;

улица Бетховена, 2/3, 1;

улица Блюхера, 1-67.

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