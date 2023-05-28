В Керчи попрощались с ветераном Великой Отечественной войны

Фото: Святослав Брусаков/Telegram

27 мая в Керчи простились с ветераном Великой Отечественной войны Головиным Николаем Дмитриевичем. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

В начале войны сержант Головин в составе экипажа боевой машины Т-34 оказался на 1 Украинском фронте, а после был награжден двумя орденами Отечественной войны второй степени, орденами Славы второй и третьей степени, Орденом Боевого Красного знамени, орденом Боевого креста, орденом «За мужество» третьей степени, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» и юбилейными медалями в честь памятных дат

- Только недавно мы поздравляли нашего героя с Великой Победой, он радостно встречал гостей, улыбался. Человек с большой буквы, любящий отец, дед, прадед. Его военная биография – пример мужества, доблести, отваги, преданности своей стране. Сержант Головин в составе экипажа боевой машины Т-34 оказался на 1 Украинском фронте», - рассказал глава администрации.