Под конец мая на Крым обрушатся сильные ливни

Сильные ливни спровоцируют подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под конец мая в Крым придет непогода. Как сообщают в пресс-службе республиканского главка МЧС, в ближайшие два дня на полуостров обрушатся сильные ливни с градом и шквалистым ветром.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 29 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, - отметили в ведомстве.

Сильные ливни спровоцируют подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра на реках северного предгорья Крыма и ЮБК.

Поэтому в эти дни лучше воздержаться от походов в горы. Также спасатели предупреждают о высоком риске возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. В некоторых районах возможны подтопления.