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НовостиОбщество28 мая 2023 9:51

Под конец мая на Крым обрушатся сильные ливни

В МЧС предупредили о ливнях и шквалистом ветре до 20 м/с в Крыму 29 мая
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Сильные ливни спровоцируют подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра

Сильные ливни спровоцируют подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под конец мая в Крым придет непогода. Как сообщают в пресс-службе республиканского главка МЧС, в ближайшие два дня на полуостров обрушатся сильные ливни с градом и шквалистым ветром.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 29 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, - отметили в ведомстве.

Сильные ливни спровоцируют подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра на реках северного предгорья Крыма и ЮБК.

Поэтому в эти дни лучше воздержаться от походов в горы. Также спасатели предупреждают о высоком риске возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. В некоторых районах возможны подтопления.