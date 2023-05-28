В Крыму появилась Академия креативных индустрий «Меганом»

Фестиваль "Таврида-Арт" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В бухте Капсель в Крыму открылась Академия творческих индустрий «Меганом». Молодежный городок возвели буквально за два года. Теперь там круглый год могут бесплатно проходить обучение начинающие художники, дизайнеры, хореографы и артисты со всей России.

Академию создали по решению президента. Она является новым ответвлением главного арт-кластера - «Таврида». Однако главное отличие проекта в том, что он длится не пару месяцев, а круглый год. Сейчас в ней запустили три основных направления: музыка, театр и новые медиа.

- Уверен, у вас, у молодых, по-хорошему дерзких, смелых, творческих людей получится сказать свое слово в искусстве. По максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние нашей культуры. А арт-кластер Таврида, получивший мощное развитие благодаря круглогодичной Академии творческих индустрий, в целом это растущее молодежно-просветительское пространство, подарит много новых и ярких имен. Успехов вам, дорогие друзья, - сказал Владимир Путин во время онлайн-обращения.