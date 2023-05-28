В Крыму произошли перебои интернета из-за сильнейшей хакерской атаки

Некоторым абонентам на данный момент могут быть недоступны определенные сервисы Фото: Александр ЗИНЧЕНКО

Из-за хакерской атаки на сетях крымского оператора связи «Миранда-медиа» произошла авария. Как сообщили в пресс-службе провайдера, в пятницу абоненты компании остались без интернета.

На устранение последствий пришлось потратить 16 часов. По словам пресс-службы оператора, на прошедших выходных произошла одна из крупнейших атак за всю историю компании.

- Кроме того, была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи. По словам генерального директора «Миранда-медиа» Ивана Зимы, сегодня полностью восстановлена сетевая инфраструктура, а информационные сервисы доступны частично - в целях безопасности, - отметили в пресс-службе.

При этом некоторым абонентам на данный момент могут быть недоступны определенные сервисы, например, оплату услуг. Однако для клиентов будет работать компенсация.