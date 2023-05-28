Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2023 12:51

В Крыму произошли перебои интернета из-за сильнейшей хакерской атаки

На ее устранение понадобилось 16 часов
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Некоторым абонентам на данный момент могут быть недоступны определенные сервисы

Некоторым абонентам на данный момент могут быть недоступны определенные сервисы

Фото: Александр ЗИНЧЕНКО

Из-за хакерской атаки на сетях крымского оператора связи «Миранда-медиа» произошла авария. Как сообщили в пресс-службе провайдера, в пятницу абоненты компании остались без интернета.

На устранение последствий пришлось потратить 16 часов. По словам пресс-службы оператора, на прошедших выходных произошла одна из крупнейших атак за всю историю компании.

- Кроме того, была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи. По словам генерального директора «Миранда-медиа» Ивана Зимы, сегодня полностью восстановлена сетевая инфраструктура, а информационные сервисы доступны частично - в целях безопасности, - отметили в пресс-службе.

При этом некоторым абонентам на данный момент могут быть недоступны определенные сервисы, например, оплату услуг. Однако для клиентов будет работать компенсация.