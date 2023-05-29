Погода на 29 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

На Крымском полуострове дождливо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 мая на Крымском полуострове актуальны штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- На полуострове пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +19...+21°.

В Севастополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Днем тепло +22…+24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°…+21°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Алуште +20°…+21°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь. прояснениями.

В Евпатории +22…+23°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Саках +21…+24°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Керчи +20…+21°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +21…+22°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Судаке +21…+22°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черноморском +21…+22°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +22…+23°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно.

В Армянске +22…+23°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +19…+20°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +16…+18°.

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