Родителей бойцов СВО наградили медалями «Отец Солдата»

Мероприятие было создано для того, чтобы выразить признательность отцам Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе прошло торжественное мероприятие, на котором вручили медали общественного признания «Отец Солдата».

Почетную награду получили родители, которые принимают участие в специальной военной операции и вместе со своими сыновьями защищают страну. Также медали вручили и тем, кто воспитал бойцов СВО.

По словам организаторов, мероприятие было создано для того, чтобы выразить признательность отцам, которые воспитали защитников Отечества – солдат, которые сегодня проявляют мужество и героизм в зоне СВО.