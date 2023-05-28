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НовостиОбщество28 мая 2023 15:43

Родителей бойцов СВО наградили медалями «Отец Солдата»

Награду получили и отцы, которые также воюют в зоне спецоперации
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Мероприятие было создано для того, чтобы выразить признательность отцам

Мероприятие было создано для того, чтобы выразить признательность отцам

Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе прошло торжественное мероприятие, на котором вручили медали общественного признания «Отец Солдата».

Почетную награду получили родители, которые принимают участие в специальной военной операции и вместе со своими сыновьями защищают страну. Также медали вручили и тем, кто воспитал бойцов СВО.

По словам организаторов, мероприятие было создано для того, чтобы выразить признательность отцам, которые воспитали защитников Отечества – солдат, которые сегодня проявляют мужество и героизм в зоне СВО.