На Ай-Петри появилась мемориальная табличка партизанам

Фото: кадр видео "Крым 24"

На горе Ай-Петри установили мемориальную табличку партизанам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

В марте 1942 года советские партизаны были блокированы немецко-фашистскими захватчиками. Они получили приказ перейти от урочища Чайный Домик на территорию Алуштинского заповедника. По дороге погибли 28 бойцов. Причинами их смертей были голод и обледенение. В память об этом подвиге на Ай-Петри установили табличку.

– Эта трагическая часть истории наших крымских партизан, которые достойны того, чтобы отметить – и об этой истории помнили, – рассказал председатель АНО «Крымский центр истории и культуры» Константин Попов.