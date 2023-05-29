В Симферополе неизвестный забрасывает машины яйцами

Машину забросали яйцами во дворе дома на переулке Смежный. Фото: Игорь Петров/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Симферополе появился злоумышленник, который швыряет в припаркованные легковушки куриные яйца. Пострадавший разместил в популярном паблике фото с места происшествия.

- На переулке Смежный в доме №10 живет неадекватный человек, который бросает куриные яйца на крыши припаркованных машин. И это не первый такой случай. Очень хочу найти стрелка яиц, ведь мне придется красить крышу автомобиля, потому что слез лак, - такой пост сопровождает снимки.

Пользователи соцсети выразили свои мнения в комментариях: «Дело, конечно, плохое, но лак слез не из-за яиц»; «Пора покупать гараж»; «Может на чьем-то месте припарковался?»; «У чувака стальные яйца, если крышу нужно перекрашивать»; «Видеокамера в помощь!».

Кстати, в свое время в Симферополе и Бахчисарае прошли «антиблокадные» акции, где тоже использовались куриные яйца.

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