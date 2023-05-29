В Крыму двое мужчин пытались продать 85 грамм наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферопольском районе двух мужчин подозревают в попытке сбыта 85 грамм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Двое ранее судимых мужчин приехали из Севастополя. Они переоделись в спецодежду и планировали распространить крупную партию наркотиков через тайники-закладки.

– Сообщники задержаны сотрудниками полиции в лесном массиве, куда прибыли, чтобы заложить очередную партию наркотиков, – отметили в МВД.

У подозреваемых нашли 94 свертка, в которых было более 85 граммов синтетического наркотика. В их съемной квартире нашли электронные весы, один сверток, упаковочный материал и другие предметы, которые использовались для фасовки. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.