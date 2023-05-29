Министр информации и связи Крыма Трегуб отправится в отставку

Фото: пресс-служба Мининформа Крыма

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Владимир Трегуб отправится в отставку. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

Трегуб возглавил крымский Мининформ в апреле прошло года. Ранее он в течение восьми лет руководил администрацией Советского района. Министр подал в отставку.

– Принять отставку Трегуба Владимира Олеговича по собственному желанию, – говорится в указе.

В документе отмечается, что министр будет освобожден от своей должности в среду, 31 мая.