Производство молока в Крыму увеличилось на 2,6%

Средний удой молока от одной коровы в хозяйствах всех категорий по сравнению с предыдущим годом увеличился на 3,6% и составил 4290 килограммов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму в 2022 году общий сбор молока составил 198,3 тыс. тонн, что на 2,6% больше уровня прошлого года. Об этом сообщает Крымстат.

– Общий объем произведенного молока по Республике Крым составил 198,3 тыс. тонн (5,1% от объемов производства молока в Южном федеральном округе). Лидерство в производстве молока принадлежит хозяйствам населения – 57,0% от общего объема произведенного в республике молока (113,0 тыс. тонн), на сельскохозяйственные организации приходится – 29,7% (58,9 тыс. тонн), на крестьянские (фермерские) хозяйства – 13,3% (26,4 тыс. тонн), – рассказали в ведомстве.

Средний удой молока от одной коровы в хозяйствах всех категорий по сравнению с предыдущим годом увеличился на 3,6% и составил 4290 килограммов.

Также увеличилось производство яиц – на 4,7%. В 2022 году собрано 310,0 млн штук яиц, или 6,2% от производства яиц в Южном федеральном округе. А вот производство мясной продукции снизилось на 9,3%. В прошлом году в республике произведено 131,2 тыс. тонн мяса, или 8,4% от производства мяса в ЮФО.

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