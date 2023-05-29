МЧС объявило штормовое предупреждение в Симферополе на 29-30 мая

В Симферополе до конца суток 29 мая, в течении суток 30 мая ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе до конца суток 29 мая, в течении суток 30 мая ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 29 мая, в течении суток 30 мая в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта. Не исключены подтопления территорий. Ветер может спровоцировать падение рекламных щитов, вывесок, сорвать кровлю с домов, поломать деревья и повредить линии электропередач.

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