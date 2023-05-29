Аксенов: деньги с продажи квартиры Зеленского передадут сиротам и на помощь СВО

Фото: Александра Тимощенко

Деньги, вырученные с продажи квартиры президента Украины Владимира Зеленского, передадут на помощь специальной военной операции и детям-сиротам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

На прошлой неделе квартира Зеленского в Ливадии была национализирована. Недвижимость планируют продать на аукционе.

– Квартира Зеленского – это большой вопрос принципа. Будет продана с торгов. Деньги частично будут распределены на СВО, частично на детей-сирот, – сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее писала «Комсомолка», уютное гнездышко в элитном жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия Зеленский с женой Еленой купили в 2013 году. Но пожить роскошной жизнью в самом сердце Крыма так и не смогли: сначала ремонт, потом Майдан, затем полуостров стал российским.