Ученые: обильные дожди в Крыму увеличат урожайность зерновых и подсолнечника

Накопившаяся в почве влага оказывает благоприятное воздействие в том числе и на поздние масличные культуры, такие как подсолнечник, особенно в зоне рискованного земледелия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обильные осадки оказывают положительное влияние на урожайность зерновых в Крыму, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета со ссылкой на замдиректора по научной работе Агротехнологической академии КФУ Дмитрия Дударева.

По словам Дударева, накопившаяся в почве влага оказывает благоприятное воздействие в том числе и на поздние масличные культуры, такие как подсолнечник, особенно в зоне рискованного земледелия.

По мнению доцента кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ Дмитрия Потанина, при условии обеспечение высокого уровня агротехники и верно подобранной системы защиты растений от вредителей и болезней по основным сортам плодовых культур урожай будет не ниже, чем в прошлом году.

– В этом году высокая относительная влажность воздуха благоприятно влияет на развитие болезней. Садоводам также нужно обратить внимание, что при высокой температуре и относительной влажности воздуха развиваются растительноядные клещи, которые высасывают элементы питания из листьев и молодых побегов растений, – подчеркнул Потанин. Он добавил, что в этом году в садах обязательно должна применяться система защиты растений, также необходима обработка фунгицидами.

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