В Крыму ФСБ задержала двух братьев-участников украинского нацбата

Фото: ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

В Крыму задержаны двое жителей Раздольненского района по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон им. Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что братья 1999 и 2000 года рождения добровольно вступили в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование. Они охраняли объекты нацбата в Херсонской области, а также «принимали активное участие в иных противоправных акциях в приграничных районах».

Молодых людей задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В их отношении возбуждены дела по части 2 статьи 208 УК РФ.

– Киевским районным судом Симферополя в отношении фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Согласно предусмотренной статьей санкции членам НВФ может грозить до 15 лет лишения свободы, – добавили в ведомстве.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ террористическая организация.

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