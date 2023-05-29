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НовостиПроисшествия29 мая 2023 16:50

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой флота

В городе все спокойно, подчеркнул губернатор
Дмитрий Коренев
Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой флота

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) с практической стрельбой, с этим связаны громкие звуки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев вечером 29 мая.

– На Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой, – написал он в своем телеграм-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул губернатор

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