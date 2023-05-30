По случаю Троицы крымчан ждет четырехдневная рабочая неделя

Фото: Сергей Аксенов/VK

По случаю Дня Святой Троицы следующая неделя в Крыму будет четырехдневной.

В этом году православный праздник отметят в воскресенье, 4 июня. Поэтому понедельник, 5 июня, будет выходным. Жители Крыма будут отдыхать три дня, после чего их ждет четырехдневная рабочая неделя. Следующие длинные выходные будут на День России, который отмечается 12 июня.

В Крыму наряду с государственными дополнительно установлены праздничные нерабочие дни: 18 марта – День Воссоединения с Россией, 16 апреля –Пасха, 21 апреля – Ураза-байрам, 4 июня – День Святой Троицы, 29 июня – Курбан-байрам.