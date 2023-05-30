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НовостиПроисшествия30 мая 2023 7:12

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения стены в Алуште

Инцидент произошел на улице Владимира Хромых
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту частичного обрушения стены здания в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая. В здании, расположенном на улице Владимира Хромых, частично обрушилась стена. По факту случившегося проводится проверка. Работники прокуратуры оценят то, как соблюдали законодательство собственники здания и ответственные за муниципальный контроль.

– При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.