Прокуратура проводит проверку по факту обрушения стены в Алуште

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту частичного обрушения стены здания в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая. В здании, расположенном на улице Владимира Хромых, частично обрушилась стена. По факту случившегося проводится проверка. Работники прокуратуры оценят то, как соблюдали законодательство собственники здания и ответственные за муниципальный контроль.

– При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.