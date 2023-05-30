Крымские татары поздравили Эрдогана с победой на выборах

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Совет крымских татар при главе республики поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции. Об этом говорится в письме организации в адрес турецкого лидера.

– Сердечно поздравляем вас с победой на выборах и переизбранием на пост президента Турецкой Республики, – говорится в письме.

По мнению авторов, результаты выборов показали, что Турция – свободное, суверенное, демократическое государство. В Совете крымских татар подчеркнули, что жители этой страны доверяют Эрдогану свое настоящее и будущее.

– Российский Крым и Турция, крымскотатарский и турецкий народы имеют много общего: нас связывает история, культура, традиции и общие ценности. Нас объединяют многовековые узы России и Турции, а также современное многогранное сотрудничество, – отметили в Совете крымских татар.

По мнению авторов письма, победа Эрдогана открывает широкие перспективы дружественного взаимодействия между двумя странами. Речь, в частности, идет о реализации различных совместных проектов.

– И это не только проект АЭС «Аккую» и создание газового хаба, но и транспортные, инвестиционные и торговые связи Турции с Республикой Крым, – подчеркивается в письме.

В Совете крымских татар пожелали Эрдогану крепкого здоровья и больших успехов в реализации планов и начинаний на благо турецкого народа и в интересах дальнейшего развития плодотворных турецко-российских отношений.

Напомним, Эрдоган победил во втором туре президентских выборов. За него проголосовали 52% избирателей. Его соперником был единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.