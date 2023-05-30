Ремонт Пролетарской и Караимской в Симферополе закончится осенью

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ремонт улиц Пролетарской, Кавказской и Караимской в Симферополе закончится осенью. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Градоначальник Михаил Афанасьев отметил, что работы ведутся с опережением графика. В 2023 году в Симферополе запланирован ремонт улиц Толстого, 51-й Армии и ряда других.

– Завершены работы на улицах Горького, Героев Аджимушкая, – отметил глава администрации.

Афанасьев добавил, что сейчас ремонтируют въезд в Симферополь со стороны трассы «Таврида».