5 июня в Крыму выходной или нет: власти дали ответ

По случаю Дня Святой Троицы следующая неделя в Крыму будет четырехдневной Фото: Ирина ГЕРЦ

В июне 2023 года православных крымчан ждет важное религиозное событие - День Святой Троицы. В России в этом году праздник выпадает на 4 июня, воскресенье, поэтому будет выходным в любом случае. Тем не менее, в Республике Крым, как и во всей нашей стране, распространен перенос праздников на грядущие будние дни.

«Комсомолка» узнала, будет ли 5 июня 2023 года выходным днем в Крыму.

В Республике Крым с уважением относятся к духовным традициям всех народов полуострова. Как отметил Сергей Аксенов, межнациональный мир - важнейшая основа общества. Именно поэтому отпраздновать религиозные праздники можно без вреда для рабочего процесса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В ИЮНЕ 2023 ГОДА В КРЫМУ

По случаю православного Дня Святой Троицы и мусульманского праздника Курбан-Байрам в Крыму объявили два дополнительных выходных в июне 2023 года. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

- Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым: 5 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы и 30 июня - в связи с празднованием Курбан-Байрама, - отмечается в документе.

Таким образом, выходной в честь Троицы переносится на 5 июня 2023 года, поэтому жители республики в понедельник будут отдыхать.