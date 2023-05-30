В ДТП в Бахчисарайском районе пострадали три человека

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 29 мая, в Бахчисарайском районе столкнулись ВАЗ-2112 и Chevrolet Niva, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 19.20. 35-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по автодороге Новопавловка – Научный. Вблизи Трудолюбовки легковушка на большой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в Chevrolet Niva. За рулем этой машины был мужчина 1983 года рождения.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили оба водителя и пассажир ВАЗ-2112. Пострадавших увезли в больницу.

– По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции Бахчисарайского района проводится проверка. Обстоятельства ДТП выясняются, – говорится в сообщении.