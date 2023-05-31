Погода на 31 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

В Ялте воздух прогреется до плюс 20 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 мая на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- Зона атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, днем с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с., - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +21...+23°.

В Севастополе переменная облачность. Днем без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18°, днем +22…+24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +19…+20°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Алуште +19…+20°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +20…+22°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Саках +21…+22°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +20…+21°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +20…+21°, северо-западный 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Судаке +19…+20°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +21…+22°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Джанкое +19…+21°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, ливень.

В Армянске +21…+23°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Белогорске +17…+18°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ливень.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+19°.

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