В Ленинском районе Крыма нашли две авиабомбы и снаряд времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Сегодня, 30 мая, в Ленинском районе пиротехники обезвредили две авиационные бомбы и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: ФАБ-50 – 2 ед., АС-105 – 1 ед., – говорится в сообщении.

Снаряды перевезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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