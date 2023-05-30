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НовостиПроисшествия30 мая 2023 15:02

В Ленинском районе Крыма нашли две авиабомбы и снаряд времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы вывезли на спецполигон и уничтожили
Дмитрий Коренев
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Сегодня, 30 мая, в Ленинском районе пиротехники обезвредили две авиационные бомбы и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: ФАБ-50 – 2 ед., АС-105 – 1 ед., – говорится в сообщении.

Снаряды перевезли на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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