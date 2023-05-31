В Ялте мужчина украл 65 миллионов рублей при строительстве детсадов

Уголовное дело направили в суд Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Ялте 53-летнего жителя Московской области обвиняют в присвоении более 65 миллионов рублей, выделенных на строительство детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

– Предприятия, подконтрольные обвиняемому, выполняли работы по строительству дополнительных групп и корпусов детских садов на территории городского округа Ялта, – рассказали в надзорном ведомстве.

На двух объектах работы не выполнили в срок, а на одном они и вовсе не проводились. Поэтому договоры с подрядчиком расторгли. Однако фигурант не вернул полученный аванс. Сумма ущерба крымскому бюджету превысила 65 миллионов рублей. Уголовное дело направили в Ялтинский городской суд.

– В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест, – сообщили в прокуратуре.

Согласно законодательству, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.