В Нижнегорском районе выпало 75% месячной нормы осадков

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

За сутки в Нижнегорском районе выпало 29 миллиметров осадков, что составляет почти 75% месячной нормы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

– По состоянию на 9.00 обстановка, связанная с прохождением неблагоприятных погодных условий в Крыму стабильна, – отметили в ведомстве.

Больше всего осадков выпало в Нижнегорском районе – 29 миллиметров. При этом месячная норма для Крыма составляет 40 миллиметров. В Ялте и Белогорском районе выпало по пять миллиметров, на Ангарском перевале – 17, в Красноперекопском районе – 13, в Евпатории – 11, а в Симферополе – 8.

В течение суток экстренные службы вели мониторинг обстановки в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

– Локально была оказана помощь по откачке воды, – говорится в сообщении.