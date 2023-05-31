В Симферополе открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Сегодня, 31 мая, в Симферополе открылся региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества», передает Крымское информационное агентство.

Указ о создании фонда в начале апреля подписал президент России Владимир Путин. Организация призвана оказывать комплексную помощь и поддержку ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. Отделения фонда появятся во всех регионах страны.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, в крымском отделении фонда будут трудиться самые опытные соцработники, которые пришли сюда по зову сердца.

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

– К концу года штат сотрудников расширится до 180 человек. За каждой семьей участника спецоперации будет закреплен отдельный человек, который поможет разрешить все возникающие сложности и вопросы, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

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