В Симферополе высадят более 190 тысяч цветов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году в Симферополе планируют высадить более 190 тысяч цветов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Что касательно цветов, то действительно очень много положительных отзывов. Людям действительно нравится. Цветы, конечно, всегда добавляют праздничного настроения, – отметил градоначальник Михаил Афанасьев.

Глава администрации сообщил, что в крымской столице собираются высадить более 190 тысяч цветов, более 23 тысяч кустарников и 2,5 тысячи деревьев. Афанасьев заверил, что количество высаженных деревьев будет в разы превышать число спиленных.

– Часть растений у нас уже высажена, часть планируется к высадке в благоприятный период – осенью, – отметил градоначальник.