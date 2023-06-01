Крымчане стали чаще покупать в ипотеку жилье на вторичном рынке

Вопросы льготной ипотеки и программ субсидирования обсудили профессионалы финансовой среды Фото: Ирина ГЕРЦ

Рынок недвижимости в Крыму заметно развивается. За последние несколько лет в регионе существенно расширилась инфраструктура. На полуострове строится жилая и коммерческая недвижимость, а желающих купить квартиры и дома у моря становится все больше. Самым оптимальным вариантом приобрести жилье здесь и сейчас, разумеется, остается ипотека.

«Комсомольская правда» при поддержке профессионалов финансовой среды организовала круглый стол, посвященный вопросам льготной ипотеки и программ субсидирования. На встрече присутствовала ипотечный брокер лидера среди агентств недвижимости в Крыму - Центра недвижимости РК - Татьяна Крахмалева.

Как рассказала Татьяна Крахмалева, Центр недвижимости Республики Крым отмечает, что темпы роста ипотечного кредитования остаются сейчас на высоком уровне, а основной уровень спроса смещен в пользу покупки жилья в ипотеку на вторичном рынке.

Фото: Центр недвижимости РК

Льготные программы при этом менее востребованы из-за существенной разницы цен между «первичкой» и «вторичкой», а также тем, что в регионе мало строят.

- После повышения ставок по льготным программам кредитования и расширения семейной ипотеки с начала года выдачи по данным программам незначительно сократились. Около трети ипотечных кредитов сейчас выдается на покупку строящегося жилья и из них большая часть с целью покупки недвижимости в Краснодарском крае, Санкт- Петербурге, Москве и Московской области, - отметила Татьяна Крахмалева.

Фото: Диляра Халилова

Стоит также отметить, что жилье в Крыму и Севастополе востребовано не только у местных жителей, но и у покупателей со всех уголков России.

Более подробную информацию можно получить по телефонам:

+7 978 110 86 38 - Центр недвижимости РК

8 800 505 38 25 - бесплатный звонок из любой точки РФ

И на официальных порталах Центра недвижимости РК:

https://t.me/rcrealtyofficial

https://vk.com/rcrealty

https://t.me/rcrealtyofficial

http://rcrealty.ru/

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