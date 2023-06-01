Фото: пресс-служба Совета министров Крыма

С 2020 года в Крыму модернизировали 22 детских больницы и поликлиники. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

По ее словам, работы в медучреждениях проводились в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

– В 22 детских больницах и поликлиниках были выполнены работы по модернизации материально-технической базы на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, – отметила Романовская.

В частности, капремонт провели в двух филиалах Симферопольской городской детской клинической больницы, а также в двух педиатрических отделениях Симферопольской поликлиники №3.

Сейчас ведется масштабный капитальный ремонт ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», инфекционного отделения и поликлиники ГБУЗ РК «Керченская городская больница детская больница», соматического корпуса детской больницы ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница».

Романовская отметила, что в Крыму планируют отремонтировать и построить 16 медучреждений. В общей сложности на эти цели планируют потратить 1,8 миллиарда рублей.

– На данный момент Правительством Республики Крым прорабатывается вопрос по изысканию финансовых ресурсов, – сообщила вице-премьер.