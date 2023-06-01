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НовостиОбщество1 июня 2023 6:30

В очереди на Керченскую переправу остаются 156 машин

Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

По состоянию на четверг, 1 июня, в очереди на Керченскую паромную переправу остаются 156 автомобилей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

За сутки паром «Мария» перевез в Крым 232 автомобиля и около 300 пассажиров.

– С утра 1 июня в очереди на Керченскую переправу находятся 156 транспортных средств, – отметили в кубанском оперштабе.

Машины стоят на накопительной парковке в поселке Ильич. Там дежурят волонтеры.

Всего с начала работы Керченской переправы с ночи на 9 октября в обе стороны перевезли почти 160,6 тысячи пассажиров, 129,4 тысячи машин и более 16,3 тысячи железнодорожных вагонов.