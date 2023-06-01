Аксенов поздравил крымчан с Днем защиты детей

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей республики с Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

– Этот праздник напоминает нам об ответственности за судьбу подрастающего поколения. Чтобы наши надежды на детей оправдались, мы должны дать им прочные знания, привить любовь к Родине, – отметил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что поддержка материнства и детства – ключевое направление государственной политики. В республике открываются новые детские сады и школы. Кроме того, в регионе развивается дополнительное образование. Аксенов отметил, что в 2022 году в крымских лагерях и санаториях отдохнули десятки тысяч детей. В числе были и юные жители новых российских регионов.

– К сожалению, находящиеся под контролем Запада международные структуры в упор не видят трагедий детей, ставших жертвами террористических атак киевского режима. Искажают и извращают факты, обвиняя тех, кто спасал и спасает детей из-под обстрелов. Ради достижения своих политических целей западные элиты готовы переступить через все самое святое, – подчеркнул глава Крыма.

Аксенов добавил, что бойцы специальной военной операции воюют не только против нацизма, но и за счастливое детство для каждого ребенка.