Проезд в Крыму станет на 8 рублей дешевле при оплате смартфоном

Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

С июня по сентябрь в Крыму и Севастополе проезд в общественном транспорте станет на 8 рублей дешевле при оплате по карте «Мир», загруженной в смартфон. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтранса.

Акция платежной системы «Мир» начала действовать с четверга, 1 июня. Воспользоваться такой скидкой можно будет до 30 сентября 2023 года. Карту «Мир» нужно предварительно загрузить в смартфон на базе Android через Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC.

– Акция распространяется на поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда и участвующих в акции, – говорится в сообщении.

Скидка также предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе «Графская пристань – Северная», «Радиогорка – Артиллерийская бухта» и «Графская пристань – Троицкая».