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НовостиОбщество1 июня 2023 11:21

Карту электрозаправок создали в Крыму

На интерактивной карте уже отмечены 56 зарядных станций. Помимо адресов, указаны виды разъемов для зарядки
Дмитрий Коренев
Фото: business.rk.gov.ru

Фото: business.rk.gov.ru

В Крыму представили интерактивную карту, на которой отмечены заправки для электрокаров, передает Крымское информационное агентство.

Карта создана Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Она регулярно обновляется и содержит только актуальную информацию.

– На интерактивной карте уже отмечены 56 зарядных станций, где в свободном доступе можно зарядить машину. Помимо адресов, указаны виды разъемов для зарядки, – рассказал руководитель Центра Владислав Ганжара.

Карта доступна по ссылке.

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