Крымские легкоатлетки попали в десятку сильнейших на первенстве России по горному бегу вверх-вниз

Крымчанки Милана Кузьмина и Алина Сакир попали в десятку сильнейших на чемпионате и первенстве России по горному бегу вверх-вниз. Фото: пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики

Крымчанки Милана Кузьмина и Алина Сакир попали в десятку сильнейших на чемпионате и первенстве России по горному бегу вверх-вниз. Об этом сообщает пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

Соревнования прошли в поселке Куяр, что в Республике Марий Эл. В них приняли участие более 100 спортсменов из 24 регионов.

– На дистанции 4 км среди юниорок до 20 лет Милана Кузьмина финишировала пятой, а Алина Сакир на дистанции 2 км среди девушек до 18 лет заняла 6 место, – сообщили в КРФЛА.

Кузьмина и Сакир – воспитанницы Крымского среднего профессионального училища олимпийского резерва – Милана Кузьмина и Алина Сакир. Тренируются спортсменки под руководством тренера – мастера спорта по легкой атлетике Илоны Захаровой.

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