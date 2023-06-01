Фото: пресс-служба главы Крыма

В Крыму планируют открыть 24 новых детских сада, в общей сложности рассчитанных более чем на 5 тысяч мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В четверг, 1 июня, в селе Митрофановка Нижнегорского района открылся модульный детский сад. Объект возвели на базе Червоновской средней общеобразовательной школы. Это дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. Там имеются медицинский и пищевой блоки, спортивный и музыкальный залы, а также уличные игровые зоны. В детском саду имеются необходимая мебель, а также игровое и учебное оборудование. В дошкольном учреждении работает ясельная группа.

– Всего в республике планируется открыть еще 24 новых детсада, рассчитанных на более чем 5 тысяч детей, – отметил Аксенов.

Глава республики добавил, что в Крыму полностью отремонтирую 12 детских садов. Эти дошкольные учреждения смогут принять воспитанников уже в сентябре.

– В этом году надеемся полностью ликвидировать очередность в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет, – заключил глава Крыма.